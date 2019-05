Club Brugge vangt topper aan met Schrijvers en Diatta in de basis, Genk aan de aftrap met sterkste elf

Club Brugge-coach Ivan Leko geeft zondag Siebe Schrijvers opnieuw een basisplaats voor de clash om 18u in het Jan Breydelstadion tegen Racing Genk, dat mits een driepunter zijn vierde landstitel verovert. Bij de Limburgers kiest Philippe Clement voor de verwachte elf.

In vergelijking met het elftal dat op de vorige speeldag met 0-1 won bij AA Gent vallen er twee wijzigingen te noteren bij blauw-zwart. Hangende spits Schrijvers krijgt opnieuw een basisplaats ten koste van Amrabat. En Mata keert in de driemansdefensie terug uit schorsing, waardoor Poulain naar de bank verhuist. Er stond een vraagteken achter de naam van Diatta, nadat de Senegalees zich vorige week op Gent aan de enkel blesseerde. Maar hij blijkt toch in staat om te starten.

Voor doelman Horvath bestaat de Brugse driemansdefensie dus uit Mata, Mechele en Denswil. Dennis, Vormer, Rits, Vanaken en Diatta zijn de pionnen op het middenveld. Voorin moeten Schrijvers en Wesley voor dreiging zorgen.

Clement ziet geen redenen voor verandering. Hij start met hetzelfde team dat Antwerp een 4-0 pandoering gaf. In doel staat Vukovic, gesteund door verdedigers Maehle, Aidoo, Dewaest en Uronen. Voor de defensie vatten Berge en Heynen post. Ito, Malinovskyi en Trossard moeten speerpunt Samatta bevoorraden.

Een zege op het veld van de uittredende landskampioen levert Racing Genk zijn vierde landstitel op, de eerste sinds 2011. Maar daar zal blauw-zwart uiteraard trachten een stokje voor te steken. Club is met na zondag nog twee speeldagen verplicht te winnen, om nog in aanmerking te komen voor de titel. Bij een gelijkspel is er nog geen mathematische zekerheid, maar kan een nieuwe landskroon de Limburgers amper nog ontglippen. Bij een Brugse zege nadert het team van Ivan Leko tot op drie punten van Genk, dat zo toch wat meer onder druk zou komen te staan. Door de halvering van de punten en het extra halve punt dat Genk daardoor bijgekregen heeft, is bij een gelijke stand Club immers altijd in het voordeel.

