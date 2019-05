Meeste passagiers mogen ‘mazelenschip’ van Scientology verlaten

De meeste passagiers en bemanningsleden mogen vertrekken van het ‘mazelenschip’ Freewinds, dat bij Curaçao ligt. De Curaçaose overheid heeft geen nieuwe gevallen van mazelen ontdekt aan boord van het cruiseschip. Wel moeten 28 mensen nog achterblijven, zij worden de komende dagen in de gaten gehouden. Dat maakte epidemioloog Izzy Gerstenbluth bekend.

Onlangs mochten ook al ongeveer 40 mensen van boord. Zondag mogen er rond de 250 gaan. Een groep van 28 mensen moet nog tot dinsdag 14 mei aan boord blijven, aangezien de ziekte zich nog tot een dag daarvoor kan openbaren. Op 28 april werd bij een vrouwelijk bemanningslid van het cruiseschip van de Scientology-beweging mazelen geconstateerd.

Vanaf dat moment bleef het schip in quarantaine op het Caraïbische eiland Saint Lucia. Vorige week zaterdag legde het weer aan in de haven van Curaçao, de vaste basis van het cruiseschip. Daar werden alle 318 opvarenden gecontroleerd. Onderzoek wees uit dat de besmetting met mazelen op het cruiseschip Freewinds tot één iemand beperkt was gebleven.