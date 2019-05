Beleidsmakers in Hongkong gingen vrijdag met elkaar op de vuist tijdens een vergadering over een controversiële wet. Door het wetsvoorstel zou de Chinese overheid een grotere greep krijgen op de voormalige Britse kolonie, wat niet naar de zin is voor de politici die voor meer democratie strijden. Tijdens de vechtpartij raakte minstens één man gewond: hij werd op een brancard afgevoerd.