Guy Verhofstadt opgenomen in ziekenhuis door niercrisis

Acute gezondheidsproblemen hebben Guy Verhofstadt (Open Vld) zaterdag verhinderd een voor zijn Europese liberalen belangrijke campagnemeeting in Straatsburg bij te wonen. In de Europese hoofdstad heeft de ALDE van Verhofstadt zich er formeel toe geëngageerd na de verkiezingen een fractie te vormen met La République En Marche (LREM) van de Franse president Emmanuel Macron. Door een niercrisis moest Verhofstadt echter verstek geven voor de bijeenkomst.

Dat de huidige ALDE-fractie na de verkiezingen de krachten wil verenigen met de troepen van Macron was al langer bekend. In Straatsburg hebben de twee bewegingen dat engagement nu op papier gezet. “ALDE en La République En Marche zijn vastbesloten om na de Europese verkiezingen een nieuwe fractie te vormen waarbij andere, gelijkgezinde partijen zich zullen kunnen aansluiten”, luidt het in een gemeenschappelijke verklaring. “Deze nieuwe fractie zal een nieuwe kracht vormen in het Europees Parlement en zal breken met de machtsconcentratie in handen van sociaal- en christendemocraten.”

Acht partijen ondertekenden de verklaring. Het gaat om de Renaissance-beweging van Macron (de naam van zijn Europese lijst), de Nederlandse D66 en VVD, het Spaanse Ciudadanos, het Duitse FDP, het Hongaarse Momentum, het Oostenrijkse NEOS en de Belgische Franstalige liberalen van de MR, de partij van premier Charles Michel.

Unfortunately, due to health reasons, I can’t make it to the @Renaissance_UE event today. But I’ll be back on my feet in no time. Together, let’s fight nationalists & populists. Together, let’s break the status-quo Europe has been stuck in. Together, let’s #RenewEurope! pic.twitter.com/NPjmr7W8aO — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) May 11, 2019

Niercrisis

Opvallend: Open Vld ontbreekt in het lijstje. Dat heeft alles te maken met de onvoorziene afwezigheid van Guy Verhofstadt. De uittredende fractieleider van ALDE en de Europese lijsttrekker van de Vlaamse liberalen moest door een niercrisis in het ziekenhuis opgenomen worden. In een videoboodschap, die hij ook op Twitter plaatste, zei Verhofstadt vast te zitten in een ziekenhuis vlakbij het Parijse Noordstation en niet in Straatsburg te zullen geraken.

LEES OOK. “Geen afstotelijker figuur dan de slijmbal met de harige gordijnen”: felle reacties op docu over Verhofstadt (N+)

In zijn video zegt Verhofstadt ook waar de samenwerking met LREM/Renaissance om te doen is. “Deze grote meeting brengt alle democraten, progressieven, liberalen, centristen en hervormingsgezinden samen die na 26 mei zullen proberen Europa te hervormen.” De nieuwe fractie wil de concurrentie aangaan met de centrumrechtse Europese Volkspartij en de centrumlinkse Socialisten & Democraten (S&D). Opvallend is dat de meeting opgeluisterd werd met videoboodschappen van de Italiaanse socialistische oud-premier Matteo Renzi en de huidige, eveneens socialistische premier van Portugal Antonio Costa. Hun partijen maken nu nog deel uit van de socialistische familie.