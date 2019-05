Manchester City-fans en Pep Guardiola lijken Vincent Kompany een passend afscheid te geven tijdens titelmatch

Manchester City kroonde zich zondag voor de tweede keer op rij tot kampioen in de Premier League. De Citizens totaliseren na 38 speeldagen liefst 98 punten, eentje meer dan Liverpool. Vincent Kompany mocht de beker in de lucht steken… voor de laatste keer?

Onze landgenoot stond aan de aftrap op het veld van Brighton, dat verrassend op voorsprong kwam maar uiteindelijk met 1-4 verloor tegen een veel te sterk Man City. Kompany werd in de 86ste minuut naar de kant gehaald door Pep Guardiola en kreeg zowat iedereen in het Amex Stadium recht.

Een applausvervanging voor zijn carrière bij de Citizens? De toekomst van Kompany is onzeker. Zijn contract in Manchester loopt na dit seizoen af en dus zou hij in principe gratis kunnen vertrekken.

“Biertje”

“We hebben er al twee of drie keer hardop over gefilosofeerd dat hij in het laatste jaar van zijn contract zit en dat we na afloop samen een biertje zouden gaan drinken”, zei Guardiola onlangs nog. “Om dan beslissen wat het beste is voor hem en de club. Dus er zijn wat dat betreft helemaal geen problemen.”

De timing van de beslissing is dus na 18 mei, wanneer City de FA Cup-finale speelt tegen Watford. “Ik ga volgend jaar zeker nog voetballen”, zei de verdediger midden april. “Ik ben hier een deel van de familie, dus zullen we met deze situatie omgaan als in een familie. Of we er nu uitkomen of niet, dat zal niks veranderen aan de relatie die ik met deze club heb. Een ding is zeker: ik wil spelen en proberen om nog prijzen te pakken.”