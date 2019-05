Politie rukt uit voor zware vechtpartij, maar vechtersbazen keren zich tegen agenten

Aalst - Bij een zware vechtpartij in de uitgaansbuurt in Aalst is in de nacht van vrijdag op zaterdag een agent gewond geraakt. De politie was er opgeroepen voor een caféruzie, maar kreeg er de amokmakers tegen zich. Een patrouille die de collega’s kwam versterken, raakte onderweg betrokken bij een ongeval. Eén agent raakte daarbij lichtgewond.

De Aalsterse politie werd in de nacht van vrijdag op zaterdag opgeroepen voor een zware vechtpartij in café Comme Çain de Sluierstraat, maar kreeg het daar zelf aan de stok met de amokmakers.

“Er was een ernstige vechtpartij aan de gang in het café tussen bezoekers, maar toen de politieploeg ter plaatse kwam, hebben de amokmakers zich tegen hen gekeerd. Met vier man zijn ze op één van de drie agenten gevlogen. Het geweld tegen de politie was zo ernstig dat die uiteindelijk pepperspray, de matrak en zelfs de politiehonden heeft moeten gebruiken om de orde terug te laten keren”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

Plaatsverbod voor drie vechters

Drie mensen werden bestuurlijk aangehouden. “Zij waren in het verleden al geregeld betrokken bij schermutselingen in het stadscentrum. Ik zal hen dus bij mij roepen om hun verhaal te horen en daarbovenop een plaatsverbod uitspreken. Het gaat niet om eenmalige feiten van de betrokkenen en onze ervaren agenten hadden alle moeite van de wereld om hen te bedaren. Geweld tegen politie kan absoluut niet. Zulke mensen willen niet uitgaan maar vechten en horen dus niet thuis in de uitgaansbuurt. Ik moet ervoor zorgen dat de uitgaansbuurt veilig is en dus spreek ik zelf een plaatsverbod uit. Wat je zelf doet, doe je beter. Ik neem liever zelf actie dan dat ik maanden moet wachten op een beslissing van het parket.”

Agent gewond op weg naar vechtpartij

Diezelfde nacht raakte nog een andere agent gewond na een aanrijding tussen een combi en een personenvoertuig. “De patrouille werd opgeroepen ter versterking van de collega’s in café Comme Ça in verband met de vechtpartij en reed met de combi met zwaailichten en sirenes op via de Kattestraat en de Grote Markt naar de Sluierstraat. De kortste weg, dus. Maar op het kruispunt van de Kattestraat en de De Ridderstraat is het tot een ernstige aanrijding gekomen met een personenvoertuig. Ook daar raakte een agent lichtgewond.”