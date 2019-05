Arbeiders Bekaert dreigen met oorlog in open brief: “Stop met provoceren!”

Zwevegem - Na wekenlang stil protest halen de arbeiders van Bekaert in een open brief uit naar de directie. “Met al hun provocaties gaven ze ons een oorlogsverklaring, we zullen er gepast op antwoorden en ons door niemand laten tegenhouden.”

Al meer dan zes weken leven werknemers van staaldraadproducent Bekaert in onzekerheid. Eind maart werd aangekondigd dat er 281 jobs zullen worden geschrapt. Het sociaal overleg is bezig, maar ook het stil protest is blijven duren. Aan de Moense vestiging Dramix, die onherroepelijk dicht gaat, is de blokkade nog steeds niet opgeheven, wapperen er zwarte vlaggen en ligt er een kerkhof met een grafzerk voor Dramix en 64 kruisjes voor alle arbeiders die er werken. “We willen tonen hoe zwaar hun beslissing er heeft ingehakt, maar ze negeren ons compleet. De directie heeft zelfs nog niet gevraagd om onze blokkade op te heffen, dus alles wat we maken, blijft hier gewoon liggen. Het lijkt wel alsof alle banden zijn doorgeknipt en dat we niet meer bestaan”, vertellen enkele arbeiders van Dramix.

De stilte is nu doorbroken in een open brief van het gemeenschappelijk arbeidersfront. Daaruit blijkt dat de gemoederen blijven oplopen. “Doordat de directie duidelijk zegt dat er geen werkzekerheid meer is, hebben alle werknemers van de getroffen en niet getroffen afdelingen de krachten gebundeld. We zijn het allemaal echt beu dat we aan het lijntje worden gehouden.”

Het gemeenschappelijk arbeidersfront waarschuwt dat er wel eens oorlog kan uitbreken. “We hebben ons constructief opgesteld om het overleg alle kansen te geven, maar ondertussen heeft de directie niets anders gedaan dan ons geschoffeerd en geprovoceerd. Zo verspreiden ze leugens om de solidariteit tussen alle vestigingen kapot te maken, maar dat gaat niet lukken. We vormen één front en dat wordt sterker met de minuut en bij elke provocatie. Als jullie niet stoppen met ons te schofferen, dan gaan we de oorlogsverklaring aan en we gaan ons niet laten intomen door de vakbonden. Het is nu aan de directie hoe vuil en hoe hard het gaat gespeeld worden. Onze loopgraven zijn klaar en we gaan elk geschut aankunnen.”