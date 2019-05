Club Brugge komt op discutabele wijze op voorsprong: moest cruciaal doelpunt afgekeurd worden?

Club Brugge moest een helft lang achtervolgen tegen Genk, maar na de rust stoomde het in geen tijd door van 0-1 naar 3-1, om te eindigen op 3-2. Al is het maar de vraag of het cruciale tweede doelpunt van Openda wel had mogen goedgekeurd worden. Uit de beelden blijkt dat Wesley belager Aidoo met een elleboog afhoudt, vooraleer hij Diatta diep stuurde en die Openda bediende. Philippe Clement claimde direct een fout, de VAR checkte maar liet scheidsrechter Van Driessche niet naar het scherm komen.

Genk-coach Philippe Clement was voor de televisiecamera’s duidelijk over de fase. “Ik heb de beelden nog niet gezien, maar ik ken Aidoo en dat is een speler die nooit neergaat. Zijn lip was ook helemaal dik, dat komt niet zomaar”, aldus de trainer, die zich tot de journalist wendde. “Heb jij de beelden al gezien? Wat is jouw mening”, vroeg Clement. Waarna de man in kwestie aangaf dat hij het een overtreding vond. “Voila. Er zitten drie mensen in dat busje om de beslissing te nemen, dus ja…”, besloot een ontgoochelde Clement.

