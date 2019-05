Een stille mars met een oorverdovende boodschap: “Dit laat niemand onberoerd. Er moet iets gebeuren”

Antwerpen -

Na dagen gissen en gokken is het grote getal eruit: minstens 15.000 mensen hebben zondag deelgenomen aan de stille mars tegen seksueel geweld in Antwerpen. “Wij hopen dat deze mars een duidelijk signaal is aan het beleid om seksueel geweld niet langer te negeren”, zegt een geëmotioneerde organisatie.