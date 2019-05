ANALYSE CLUB BRUGGE-RACING GENK. Daarom is Vanaken zo belangrijk

Bijna een uur was KRC Genk landskampioen van 2019. Een tot dan ondermaatse Hans Vanaken stak de vlam in de pan met een doelpunt. De adrenalinestoot die Club Brugge nodig had. De titel is nog niet van KRC Genk, dat nog vier op zes nodig heeft als Club op Standard en thuis tegen Antwerp 6 op 6 haalt.