REACTIES. Genk-aanvoerder Leandro Trossard baalt na nederlaag: “Die tweede goal van Club mag niet tellen”

Genk is nog geen kampioen. De Limburgers verloren na een intense topper met 3-2 tegen eerste achtervolger Club Brugge. Tot onvrede van aanvoerder Trossard. Bij Club Brugge overheerste - uiteraard - tevredenheid.

“De sfeer was vandaag ongelooflijk”, opent Mats Rits. “Al vanaf toen we met de bus aankwamen. Dat gaf ons een boost. We wisten dat we het goed moesten doen vandaag en we hebben verdiend gewonnen. Het was een gesloten eerste helft, maar ook toen hadden we meer kansen. Na de rust zetten we alles op alles, en dat heeft iets opgeleverd vandaag.”

Club kwam wel heel vroeg in de match op achterstand. “Die vroege tegengoal was het ergst mogelijke scenario”, beaamt Rits. “Maar we spelen al lang genoeg voetbal, we weten dat het snel kan keren. Een match duurt 95 minuten, we moesten alles geven. We winnen ook verdiend. Alles ligt nu open, al heeft Genk nog een voorsprong in de stand. Maar ze mochten hier niet kampioen spelen. Het geloof bij ons is er altijd geweest. We blijven nu rustig en moeten knokken, op naar donderdag“, blikt de middenvelder vooruit op het duel met Standard.

Vanaken: “Twijfelde over de hoek”

Genk zag af na de pauze, maar kwam nog dicht bij een punt. Dat kwam onder meer door de strafschopmisser van Hans Vanaken, die de lat trof. “Ik had het liever niet spannend tot op het einde. Jammer dat ik mis en dat het nog 3-2 wordt, maar we winnen verdiend”, aldus de Profvoetballer van het Jaar. “Het is de eerste keer dat ik twijfelde over de hoek en dat zie je. Normaal weet ik al voor ik trap welke hoek ik pak, ik weet niet waarom ik nu twijfelde. Het is de eerste strafschop die ik mis en hopelijk ook de enige.”

Foto: Photo News

Vanaken had zijn ploeg al wel langszij gebracht met een kopbaldoelpunt. “Het was een belangrijke goal met het hoofd. Voor de rust waren we al beter, maar scoorden we niet. We waren misschien niet superieur qua voetbal, maar wel qua druk. Die goals pakten de hele ploeg en het publiek op. Is met het mes op de keel spelen genoeg om kampioen te worden? We gaan er in ieder geval alles aan doen, donderdag opnieuw.”

Trossard: “Vergeten af te maken”

Het zag er 45 minuten lang goed uit: Genk kwam na drie minuten spelen op voorsprong, de titel binnen handbereik. Maar na de rust draaide Club de situatie om. “We hebben nagelaten om het af te maken vandaag”, weet ook Genk-aanvoerder Leandro Trossard. “Die tweede goal van hun mag wel niet tellen, het was daarvoor ingooi voor ons. We moeten nu doorgaan, hebben nog steeds drie punten meet en hebben het nog in eigen handen. De 3-3 strandt op de paal. We wisten dat het moeilijk zou worden, we hebben al een mooi parcours afgelegd. Nu moeten we het in de laatste twee matchen afmaken.”

