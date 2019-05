Verse Szechuanpeper, Huacatay, Japanse lelies, verse honing,... Bezoekers kunnen het voortaan zelf proeven in de kruidentuin van het vroegere driesterrenrestaurant Hertog Jan in Zedelgem. “Kom en ontdek onze wondere wereld van kruiden en zoveel meer”, zegt David Van Steenkiste.

Eind vorig jaar sloten Gert De Mangeleer en Joachim Boudens de deuren van hun driesterrenrestaurant Hertog Jan in de Loppemsestraat in Zedelgem. Op 't Zand in Brugge startte het duo hun nieuwe zaak ...