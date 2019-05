Unicef-directeur stapt na week op: “Beschuldigingen van kinderhandel zijn de waanzin voorbij”

Amper een week na zijn aanstelling moet de directeur van kinderrechtenorganisatie Unicef België alweer opstappen. Bernard Sintobin wordt genoemd in een onderzoek van het federaal parket naar “onregelmatigheden bij de adoptie van kinderen uit Guatemala”. Tv-maker Eric Goens is stelliger: “Hij was jarenlang penningmeester van een vzw die tientallen kinderen verhandelde”. Sintobin noemt de beschuldiging “vijf bruggen te ver”, maar Unicef vroeg hem zondagavond toch om zich terug te trekken.