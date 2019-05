“Marc Wilmots wordt nieuwe bondscoach van Iran”

Marc Wilmots zou dicht bij een nieuwe uitdaging staan. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels en Ivoorkust staat volgens Iraanse bronnen op het punt om aangesteld te worden als bondscoach van Iran, zo meldt de RTBF.

Volgens Iraanse media heeft Wilmots de voorbije dagen onderhandeld met de Iraanse voetbalbond en is een akkoord in de maak. De ex-speler van o.a. Schalke 04 en Standard zou een loon van om en bij de 1,5 miljoen euro afgedwongen hebben, evenals de aanstelling van twee eigen assistenten.

Voor Wilmots zou het de eerste opdracht zijn nadat hij in 2017 een halfjaar aan de slag was bij Ivoorkust. Bij de olifanten stond hij maar zes matchen aan het roer en greep hij naast een WK-ticket. Bij Iran moet hij Carlos Queiroz opvolgen, die Iran naar de voorbije twee WK’s leidde. Hij stapte in januari op na de uitschakeling in de halve finale van de Asian Cup, ondertussen is hij aan de slag bij Colombia.

Onze landgenoot is volgens de geruchtenmolen niet de eerste keuze van de Iraanse federatie. Eerder zouden Julen Lopetegui, Herve Renard en Dick Advocaat in beeld geweest zijn. In Iran kan hij overigens Georges Leekens tegen het lijf lopen, die de lokale topclub Tractor Sazi FC onder zijn hoede heeft.