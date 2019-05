Leko geeft uitleg bij incident langs de lijn, Clement “zou zonder die laatste 10 minuten heel wat vervelende vragen gekregen hebben”

Genk-trainer Philippe Clement behield zijn cool na de nederlaag in heksenketel Jan Breydel. Geen man overboord, klonk het. Nog alles in eigen handen. Maar toch was hij maar wat blij met de laatste 10 minuten van zijn team.

Genk kloppen én de leider een serieuze mentale tik verkopen. Dat was wat Club Brugge in de topper probeerde te doen. Het eerste lukte, het tweede minder. De Limburgers kwamen in de slotfase nog sterk opzetten en scoorden ei zo na nog de 3-3. Het had een wereld van verschil gemaakt, maar Clement greep de sterke slotfase dankbaar aan om te benadrukken dat de leider ondanks het verlies niet aan het wankelen is.

“Die laatste tien minuten toont de groep waar het voor staat”, vertelde Clement. “Als dat niet gebeurt, had ik de komende dagen nog vervelende vragen gekregen. Maar de kopjes zijn niet naar beneden gegaan, en dat heeft iedereen gezien. Deze jongens hebben heel veel zin om er nu opnieuw tegenaan te gaan. We moeten ook niet vergeten dat we nog alles in eigen handen hebben.”

Cruciaal moment in de match: de 2-1 van Loïs Openda. Genk-verdediger Joseph Aidoo claimde een fout van Wesley, maar ref Van Driessche liet doorspelen en ook de VAR greep niet in. “Ik heb de fase met Aidoo nog niet gezien”, aldus Clement. “Ik ken mijn speler: die laat zich niet zomaar vallen. Hij zegt dat hij een slag gekregen heeft en heeft een dikke lip. Dat zal dan ook niet zomaar zijn. Er zit drie man in dat busje om daarover te oordelen. We voelden ons onrecht aangedaan en zijn beginnen twijfelen.”

Foto: JEFFREY GAENS

De trainer van Genk kon wel excuses inroepen. Sterkhouder Sander Berge stond niet aan 100% aan de aftrap. “Hij heeft zaterdag de dokter gebeld omdat hij een uur heeft moeten overgeven. Hij heeft niet kunnen trainen of eten de dag voor de match. Blijkbaar heeft hij een voedselvergiftiging. Ik vond hem vandaag ook niet dezelfde Sander van de voorbije weken.”

Zoals gezegd: Clement kon excuses inroepen. Maar hij deed het niet. “Zijn ziekte is niet de reden dat we hier vandaag drie punten verliezen. Er zijn andere dingen misgegaan.”

Leko: “Boos op Clement? Nee, op de vierde ref!”

Twee meter verderop zat uiteraard een tevreden trainer. Tevreden over de manier waarop zijn team de wedstrijd omkeerde - “We hebben ervoor gezorgd dat de competitie nog leeft”- tevreden over de 7 op 12 die Club Brugge overhoudt aan vier confrontaties met Genk. En toch was de Kroaat opvallend voorzichtig. “Dit verandert niets aan de titelstrijd”, zei de trainer van Club Brugge. “Genk heeft nog steeds alles in handen en speelt al 10 maanden op een superhoog niveau.”

De coach van Club Brugge vertolkte ook een negatieve hoofdrol bij de 2-1. Op beelden was te zien hoe hij briesend richting de vierde ref stormde omdat het Brugse doelpunt opnieuw afgekeurd dreigde te worden door de VAR. Hij kwam daar Philippe Clement tegen, waarna een assistent hem kwam wegtrekken. Daardoor leek het even alsof Leko en Clement in de clinch gingen, maar dat klopte volgens Leko niet.

Foto: BELGA

“Die actie was niet tegen Clement bedoeld”, aldus Leko. “Philippe is iemand die ik als vriend beschouw. Het was eerder bedoeld tegen de vierde ref. Dat gebeurt me één keer op 2 jaar, maar ik ben er niet trots op.”