Amper een week aangesteld en al in opspraak: directeur Unicef België zet stap opzij

Bernard Sintobin, de directeur van Unicef België, zet een stap opzij. Hij was pas een week geleden aangesteld als CEO van de kinderrechtenorganisatie, maar kwam in opspraak in een dossier van onregelmatigheden bij adopties uit Guatemala.

Sintobin was in de jaren tachtig oprichter en penningmeester van de vzw Hacer Puente, die adopties van Guatemalteekse kinderen in ons land faciliteerde. Een aantal van die kinderen – volwassenen ondertussen – beschuldigen de vzw van kinderhandel. Het federaal parket bevestigt aan Het Nieuwsblad dat er een onderzoek loopt.

Bernard Sintobin is formeel: “Ik heb absoluut geen kennis van malafide adoptiedossiers, ik sta honderd procent recht in mijn schoenen.” Eddy Boutmans, voorzitter van de raad van bestuur van Unicef, vroeg Sintobin vanavond toch om zich tijdelijk terug te trekken, in afwachting van meer informatie over de beschuldigingen tegen hem. “De voorzitter wijst er wel op dat hij persoonlijk overtuigd is dat Bernard Sintobin te goeder trouw is en niet bij frauduleuze adopties betrokken is”, zegt Unicef-woordvoerder Philippe Henon.