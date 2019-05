Iedereen dacht dat Lionel Messi nummer 35 scoorde, maar de Argentijn schudde zelf van "nee, niet ik"

FC Barcelona is al zeker van de titel in La Liga en dus was het zondag uitbollen in de thuiswedstrijd tegen Getafe. De Blaugrana wonnen met 2-0 dankzij doelpunten van Arturo Vidal en Djené. Wie? Wel, de verdediger van de bezoekers. Die tikte eerste een dribbelpoging van Lionel Messi in de voeten van Sergi Roberto en daarna de bal in eigen doel. Geen wonderdribbel en 35ste competitiegoal dus voor Messi, die dat al snel liet weten aan zijn ploegmaats.

Barcelona telt na 37 speeldagen, met nog eentje te gaan dus, 86 punten. Dat zijn er elf meer dan Atlético Madrid en liefst achttien meer dan Real Madrid. Valencia, Getafe en Sevilla strijden om het laatste ticket voor de Champions League.