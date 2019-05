Antwerpen / Essen -

Een taxichauffeur van het Antwerpse taxibedrijf Antwerp-Tax werd zondag het slachtoffer van een carjacking. In Essen spoot een klant pepperspray in zijn ogen en diende hij hem een stroomstoot toe. De dader crashte zondagmorgen in Nederland tegen een boom. Van de dader is nog geen spoor.