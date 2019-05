Cristiano Ronaldo daagt en lacht Roma-speler uit, die vervolgens cruciale goal maakt tegen Juventus

Juventus sleept zich naar het einde van het seizoen. De Oude Dame is al weken zeker van de achtste opeenvolgende titel en Europees uitgeschakeld. Op de voorlaatste speeldag kon Juve alweer niet winnen. Een klein beetje 'dankzij' Cristiano Ronaldo.

De overwinning op de 33ste speeldag tegen Fiorentina (2-1) is de enige die Juventus sinds 10 april kon boeken. Op het veld van AS Roma ging de Oude Dame met 2-0 onderuit. Alessandro Florenzi brak tien minuten voor tijd de ban voor de Giallorossi, die nog steeds in volle strijd zijn voor een Champions League-ticket. Edin Dzeko maakte het tweede Romeinse doelpunt in de extra tijd.

Ronaldo kon zijn troepen dus niet tot een hoger niveau brengen, maar had zelf een aandeel in de nederlaag. Na bijna een uur kreeg de Portugees het namelijk aan de stok met... Florenzi. Ronaldo lachtte de Italiaans uit in zijn gezicht door hem klein te noemen. Florenzi nam dus wraak met een doelpunt én een cruciale zege voor Roma.