Ongezien: Grasshoppers Zurich degradeert na 70 jaar uit hoogste klasse, razende fans dwingen spelers hun shirt af te geven

Grasshoppers Zurich geldt als een absolute traditieclub in Zwitserland, getuige de 27 titels en 19 bekers in de prijzenkast. Maar de laatste jaren is de club in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Dit seizoen bereikte die (voorlopig) zijn dieptepunt. Grasshoppers degradeert na 70 (!) seizoenen uit de Zwitserse hoogste klasse. En dat pikten de fans duidelijk niet.

Op de 33e speeldag van de Super League moest de ploeg uit Zurich nog naar Luzern. Ook daar draaide het vierkant en bij een 4-0 achterstand had de achterban er genoeg van. Die verzamelde zich aan de rand van het veld en dreigde het te bestormen. Zover kwam het uiteindelijk niet, maar de harde kern van Grasshoppers dwong de spelers wel om hun shirts af te geven. Daarop staakte de ref de wedstrijd.

Met nog drie speeldagen voor de boeg is Grasshoppers al zeker van degradatie. Het staat tiende en laatste en sprokkelde in de vorige 32 wedstrijden slechts 24 punten. De nederlaag tegen Luzern - die voor de groene tafel ongetwijfeld zal bevestigd worden - is de 19e nederlaag van het seizoen.

The entire Grasshoppers team have been forced to remove their shirts and hand them over to the ultras. Not fit to wear the jersey!



