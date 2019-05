Elke stem telt en niets is te gek om die te veroveren: “Wie dit niet wil zien, hoeft niet te kijken”

Partijvoorzitters die samen slijm maken of de skibidi dansen. De kinderen van Ketnet deden de politici in hun verkiezingsshow gisteren de gekste dingen doen. En zo duiken er wel meer opvallende beelden op, nu verkiezingsdag heel dichtbij komt. “Het mag toch ook wel eens fun zijn?”

“Ik heb me rot geamuseerd”, zegt Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten over haar passage in De Grote Karrewiet Verkiezingsshow. Zij en haar collega-partijvoorzitters gingen daarbij enthousiast in op de uitdagingen die de kinderen hen voorschotelden, van een trapfiets, over slijm maken tot de skibidi dansen. Zelfs houten klazen als Wouter Beke en Bart De Wever deden mee – al was die laatste duidelijk het minst voorbereid op een kinderdansje. Tussendoor kregen de zes voorzitters pittige vragen van de kinderen, over hun plannen, dromen en ambities, wat ze allemaal met verve op kindermaat goed uitlegden.

Beke, die zijn dochter had meegenomen, vindt het goed dat de VRT daar aandacht aan geeft. “Het was gericht op kinderen, ik denk dat het best ook zo bekeken wordt.” Met andere woorden, verwacht niet dat hij hetzelfde nog eens doet in een van de “volwassen” verkiezingsprogramma’s. Dat zegt ook Rutten. “Dit was een van de beste verkiezingsprogramma’s tot nog toe, maar wel gemaakt door kinderen, met kinderen en voor kinderen. Als je kinderen bij de politiek wil betrekken, dan moet je bereid zijn om dat op een manier te doen die zijzelf willen.”

Geen nijdig gedoe

Tegelijk heeft deze campagne er wat amusante beelden bij. Tot nog toe kwamen die vooral van mindere goden, die zich via filmpjes in de kijker proberen te werken. Zo was er bijvoorbeeld de video waarin Groen-lijstduwer Wouter Van Besien in sportkledij een auto met pech vooruit duwt. “Om mezelf wat te relativeren, en duidelijk te maken op welke plaats ik sta”, zegt hijzelf.

Gelijkaardige beelden in Vlaams-Brabant, waar oud-minister Rik Daems (Open VLD) aan het rappen is geslagen. “Dames duwt”, scandeert hij in een opzwepend filmpje. “Helemaal zelf bedacht, zowel het idee als de tekst en het scenario”, zegt hij. “Het mag toch weleens fun zijn? In de plaats van dat nijdig gedoe altijd onder elkaar. Toen ik onlangs in een school ging spreken, hoorde ik het liedje in de keuken spelen. Bleek dat het keukenpersoneel daarop aan het dansen was. Dan denk ik dat mijn missie geslaagd is.”