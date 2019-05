De conclusies van de speeldag: het verschil dat de gemiste penalty van Hans Vanaken maakt

De lat trilde - Genk niet. Club Brugge mag Genk dan wel geklopt hebben, een echte uppercut uitdelen heeft blauw-zwart niet gedaan. En als voetballiefhebber werden we warm van de voetballiefdadigheid van Standard. Vier conclusies na speeldag 8 van Play-off 1.

1. Wie wil, kan erin geloven

Ha, Play-off 1. En Het Monster Jan Breydel. Waar schreeuwen religie is. En schreeuwen deden ze. Eens het vuur aan de lont was (dankuwel Hans), was er geen houden meer aan. Dit Genk mag dan het sterkste team zijn dat we in jaren gezien hebben in België, dit Jan Breydel is dat ook.

Club Brugge nadert tot op één zege van de leidersplaats. Genk verloor twee keer in Play-off 1, twee keer buitenshuis. En speelt zijn volgende match weer buitenshuis. Op Anderlecht. Dan toch liever naar Standard, waar de thuisploeg tegenwoordig aan liefdadigheid doet.

Wie wil, kan erin geloven - een Brugse titel.

2. De penalty die er niet toe deed. Of net wel.

U hoort het voorbehoud bij voorgaande.

Dat zit zo: Club Brugge wilde niet gewoon winnen van Genk, Club Brugge wilde Genk met de grond gelijkmaken. Geen spaander overlaten van de almachtig gewaande leider en die een lange busrit vol ongeopende flessen champagne en existentiële twijfels aandoen. Hun bange hoofden zouden donderdag bezwijken onder de druk en Club Brugge zou de leiding overnemen. Tot zover het masterplan-Club.

Heel even leek het die kant op te gaan: toen Hans Vanaken met nog 20 minuten te gaan een penalty mocht trappen voor de 4-1. Drie is niet leuk, maar nog steeds iets dat eens kan gebeuren. Een accident de parcours. Vier is het getal van de vernedering. De klap die Genk definitief onderuit zou maaien - in de match en mogelijk ook in de titelrace.

Ze kwam niet.

Foto: Photo News

Het kostte Club uiteindelijk geen punten - Genk zou maar twee keer scoren. Maar het gaf de Limburgers wel hernieuwde moed. Vanaf die gemiste penalty namen zij over. Het scheelde niet veel of het werd zelfs nog 3-3. Club Brugge heeft gewonnen, maar de mentale klap die het had willen uitdelen lijkt niet te zijn aangekomen.

3. De aanhouder wint

Ivan Leko blijft al een heel seizoen koppig kansen geven aan Loïs Openda. Een 19-jarige jeugdspeler zonder palmares of naambekendheid die hij verkiest boven de populaire Jelle Vossen. Tot zondag had de aanvaller al meer dan 20 keer mogen meedoen. Goals: 1.

Het sprak voor zich dat het Jan Breydelstadion niet bepaald overliep van enthousiasme toen hij na een uur al mocht invallen voor Siebe Schrijvers.

Vier minuten later had hij de belangrijkste goal tot hiertoe in Play-off 1 gemaakt.

Foto: BELGA

Ivan Leko was ook de man die Clinton Mata ineens achterin zette bij de start van Play-off 1. Mata was de beste man op het veld in Club Brugge-Genk. Hij liep gaten dicht, hield het hoofd koel in een 2 tegen 3-situatie, haalde Leandro Trossard terug op snelheid. Gaf de assist voor de 3-1 na een knappe ren.

Dat Club Brugge pas na het seizoen communiceert over Ivan Leko, lijkt erop te wijzen dat de trainer van Club Brugge geen trainer van Club Brugge zal blijven. Zijn afscheidstournee is intussen wel de moeite waard.

4. Cadeaus voor Thorup

We hebben het hier al eens geschreven: AA Gent speelt aardig, verzorgd voetbal onder trainer Jess Thorup. Alleen zijn de Buffalo’s net dat beetje te veel aardig en verzorgd om daar ook resultaten uit te kunnen puren. Voetbaltechnisch ziet het er allemaal heel mooi uit, maar de doelgerichtheid en het gif ontbreken.

Foto: Isosport

Net daarom kunnen we het wel pruimen dat ze bij Standard vrijdagavond royaal met cadeaus strooiden. De herrezen tiener Jonathan David pakte ze met dank aan.

Hopelijk doet het het bestuur van de Buffalo’s toch beslissen om Thorup aan boord te houden.

