Auto’s zwaar beschadigd bij dubbel ongeval op E403

Lichtervelde - Het is een incidentrijk weekend geworden op de E403. Nadat in de nacht van vrijdag op zaterdag in Lichtervelde een exclusieve BMW in vlammen op ging na een ongeval en zondagnamiddag in Wevelgem een 53-jarige man werd gegrepen door een auto toen hij zijn wieldeksel was verloren en dat wou oprapen, kwam het zondagavond opnieuw tot enkele incidenten.

Een bejaard koppel met een hondje in een rode Volkswagen Golf cabrio werd om nog onduidelijke reden langs achter geraakt door een grijze peugeot. Aan het stuur van die wagen zat een man van middelbare leeftijd. Hij bleef ongedeerd, maar bleek nog te sterk onder de indruk van de feiten om het ongeval te beschrijven. Het bejaard koppel raakte lichtgewond en werd na verzorging afgevoerd naar AZ Delta. Enkele voorbijgangers hielden meteen halt en ontfermden zich over de slachtoffers en het hondje. Ook de politie en brandweer kwamen ter plaatse om het incident te onderzoeken en het puin te ruimen.

Enkele honderden meters voor het ongeval gebeurde even later nog een tweede accident. Een dame in een donkergrijze Suzuki kwam in aanraking met een wagen van het wit-gele kruis. De vrouw aan het stuur van die wagen kon veilig op de pechstrook halt houden, de Suzuki kwam tot stilstand op de linkerrijstrook. Beide dames geraakten uiteindelijk met behulp van hun familie op eigen houtje veilig terug thuis. De brandweer riep versterking in om de nodige signalisatie te voorzien en het verkeer in goede banen te leiden.