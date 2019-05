Hoe het populistische paard van Troje de Europese Unie van binnenuit wil aanvallen

De Europese verkiezingen draaien vaak om lokale belangen. Dit jaar is de inzet veel groter: niet minder dan de toekomst van de Unie staat op het spel. Door de opmars van de populisten, de breuklijnen tussen oost en west en noord en zuid en cruciale uitdagingen zoals immigratie, worden het verkiezingen die zullen beslissen welke weg de EU uitgaat. Wordt het iets meer, of veel minder Europa? Deel 1: Hoe populisten de EU willen ­ontmantelen.

Als het Brexit-drama al een belangrijk gevolg heeft gehad, dan is het dat een idee van een Frexit (Franse uitstap uit de EU) of Nexit (Nederlandse exit) geschrapt is. Na de chaos die de Britse exit veroorzaakt ...