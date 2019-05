Minister De Block verscherpt toon tegenover ziekenfondsen

“Dit is het moment om op tafel te slaan”, zegt uittredend minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). “De ziekenfondsen dreigen de tak waarop ze zitten af te zagen.” Zij wil dat de ziekenfondsen op een andere manier gaan werken, anders dreigen ze volgens haar de steun verliezen bij de bevolking. Dat zei ze op een debat over gezondheidszorg afgelopen zaterdag aan de VUB. “De ziekenfondsen moeten transparanter worden”, zei ze. “Zij krijgen nu 1 miljard euro administratiekosten per jaar, maar we hebben geen enkel zicht of controle op wat er met dat geld gebeurt. Ook moeten zij veel sterker inzetten op digitalisering, zodat ze personeel kunnen vrijmaken om echt met de gezondheid van hun leden bezig te zijn.”

De voorbije jaren heeft De Block met de ziekenfondsen al een toekomstpact afgesloten dat in die richting gaat, maar er is volgens haar nog te weinig resultaat. Daarmee zit ze nu op dezelfde lijn als N-VA, die al langer heel kritisch is over de rol van de “verzuilde en met de politiek verstrengelde” ziekenfondsen.

De Christelijke Mutualiteiten willen voorlopig niet reageren. Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten, begrijpt de kritiek niet. “Hoe kan je ons verwijten dat we niet transparant zijn, terwijl we voortdurend aan de overheid rapporteren”, zegt hij. “Misschien geven we te veel informatie? En de kritiek over de digitalisering begrijp ik helemaal niet. Net op het moment dat we extra investeringen nodig hebben om die digitale transitie uit te voeren, moeten we 120 miljoen euro besparen. Dat is meer dan de tak afzagen waarop we zitten, dan hak je in de stam waarop wij steunen.” (pl)