”Hij wou wieldop oprapen op middenvak”

Het ongeval gebeurde zondagnamiddag rond drie uur. Voor Adam Jacobczak kon geen hulp meer baten. De man werd nog gereanimeerd door de hulpdiensten maar stierf ter plaatse. De aanrijder, een man van 22 die een Citroën bestuurde, was in shock. Hij zou, zo vernamen we uit goede bron, de aanrijding niet kunnen vermijden hebben.

Adam Jacobczak woonde al negen jaar in ons land, in het West-Vlaamse Wevelgem. Hij is getrouwd en heeft een zoon. Hij werkte onder meer in een kippenkwekerij. Na het ongeval werd de snelweg een tijdlang afgesloten.

Veva Daniëls van Wegen en Verkeer waarschuwt chauffeurs tegen dergelijke aartsgevaarlijke toestanden. “Grijp nooit zelf in om zaken van de snelweg te verwijderen. Auto’s en vrachtwagens razen er tegen 120 kilometer per uur. De autosnelweg te voet opgaan is steeds levensgevaarlijk, zoals nu spijtig genoeg opnieuw gebleken is. Gelukkig blijven het zeldzame voorvallen.”

“Ik begrijp dat mensen als ze iets zien liggen dat niet thuishoort op de snelweg, actie willen ondernemen. We vragen aan iedereen gewoon de 101 te bellen. De politie staat 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat en komt snel ter plekke. Zij kunnen de snelweg afzetten of zogenaamde ‘botswagens’ vorderen om op veilige wijze de snelweg vrij te maken. Doe het nooit zelf.”

Cijfers over wat er allemaal op de snelweg ligt, zijn niet meteen beschikbaar. In 2014 deed automobilistenvereniging Touring een onderzoek bij haar leden. Daaruit bleek dat die dat jaar 4.160 voorwerpen aangetroffen hadden op snelwegen. De E40 spande de kroon met 17 procent van alle vondsten, voor de E411 en de E19 met 11 en 9 procent. Het vaakst werd bouwmateriaal aangetroffen, op twee staan auto-onderdelen.