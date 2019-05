“Onze dochter is even oud als Julie. Ze doet alles met de fiets”

Dirk Broddin (56) uit Schilde stapte mee samen met zijn echtgenote. “We hebben vijf kinderen en de jongste is 22, ongeveer de leeftijd van Julie. Toen ze ons vertelde dat ze de hele maand april zou gaan trekken met een vriendin in India, een land waar veel verkrachtingen gebeuren, waren we uiteraard bezorgd. Op het einde van de reis, net toen bekendraakte wat met Julie gebeurd was, konden we haar een tijdje niet bereiken. Al die angsten dat haar iets zou overkomen, kwamen toen naar voren. Gelukkig is alles goed verlopen, maar ook vandaag komen die gedachten soms terug. Ze woont nu in Utrecht voor haar studies. Ze is een moderne, jonge vrouw die alles met de fiets doet.” (jvde)