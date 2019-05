“Zelf gegrepen door psychopaat toen ik 5 jaar was”

Marijn Depraetere (39) uit Hooglede is zelf het slachtoffer geweest van seksueel misbruik. “De eerste keer toen ik 5 jaar was. Een ver familielid – een psychopaat eigenlijk – heeft zich toen aan mij vergrepen. Vijf jaar later is het mij nogmaals overkomen. Een zatlap op de kermis. Eerst verdring je alles. Pas na de geboorte van mijn eerste zoon – ik heb nu twee kinderen – is alles terug naar boven gekomen. Ik ben toen emotioneel ingestort en ben op zoek gegaan naar hulp, maar die was bijzonder moeilijk te vinden. Daarom ben ik hier vandaag. Om een signaal te geven dat slachtoffers van seksueel misbruik betere begeleiding moeten krijgen, ook al zijn de feiten verjaard of is er geen concreet bewijs van het misbruik.” (jvde)