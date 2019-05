“Justitie blijft falen ondanks alle gruwel uit het verleden”

Dirk Van Puyvelde (65) uit Sint-Gillis-Waas werkte zelf lange tijd op de administratie van het parket van Dendermonde. “Ik ben hier om de verantwoordelijken aan te duiden, want de familie heeft te veel verdriet om dat zelf te doen. Justitie is te laks in het bestrijden van seksueel geweld. Die foto van Julie en Mélissa heb ik van hun vaders, want ik had contact met hen vlak voor de witte mars. Toen al wilde ik hem helpen om de incompetente justitie aan te klagen. We zijn zoveel jaren verder en er gebeurt nog veel te weinig. Ik heb ook een dochter die gestudeerd heeft in Antwerpen, die overal naartoe gaat met de fiets. Dit kunnen we niet langer tolereren.” (jvde)