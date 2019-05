“Ik wilde een stem geven aan holebi’s”

Jan Van Eldere (27) uit Antwerpen zat mee in de organisatie en lanceerde de socialemediacampagne onder de hashtag #enough. “Ik ben al heel lang bevriend met Charlotte, Ayke en Eline (de drie vrouwen die het initiatief namen voor de mars, nvdr.) en wilde hen steunen. Al mijn vriendinnen zijn al in aanraking gekomen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zijn aangeraakt of nageroepen zonder toestemming. Maar ik wilde ook meelopen omdat ik homo ben en een stem wilde geven aan de holebigemeenschap. Ik ben zelf ook al verschillende keren uitgescholden voor homo of janet. Eén keer kwam het tot duwen en trekken. Deze mars was er niet alleen voor vrouwen. Alle vormen van grensoverschrijdend gedrag moeten stoppen.” (jvde)