“Nathalie was ook onderweg toen ze verdween”

Eric Geijsbregts (58) uit Wuustwezel verloor zijn dochter Nathalie 28 jaar geleden. Het toen tienjarige meisje is ontvoerd aan een bushalte in Leefdaal. Gevonden is ze nooit. “Nathalie was onderweg naar school toen het gebeurde”, zegt hij. “Ook Julie was onderweg, maar dan naar vriendinnen. Dankzij de technologische middelen van vandaag is de dader gelukkig snel gevat. Mocht die technologie er ook geweest zijn toen mijn dochter verdween, dan was er misschien meer mogelijk geweest om Nathalie op te sporen.”

“Ik ben hier om de familie te steunen, maar ook om een signaal te geven dat er iets moet gebeuren in ons systeem. Het is onaanvaardbaar dat de dader zomaar vrij rondliep, in afwachting van de procedure in beroep. Met zo’n voorgeschiedenis moet je zo iemand opsluiten. (jvde)