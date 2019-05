160 zeemeerminnen in Beringen

Ze komen uit Finland, Israël en de VS en ze zijn met 160: de zeemeerminnen die afgelopen weekend verzamelen bliezen in duikcentrum Todi in Beringen. Ze kwamen in de gigantische Limburgse duiktank samen voor de tweede internationale meerminnenconventie, toonden er hun kunsten, zwommen met de vissen en namen deel aan workshops. “Voor veel deelnemers is zeemeermin zijn een vorm van zelfexpressie”, zegt de organisatie. “Velen maken zelf hun staart, de creativiteit die ze in hun kostuums steken is prachtig.” Speciale gast was Hannah Mermaid, de bekendste en allereerste professionele zeemeermin ter wereld.(jvr)