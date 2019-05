Heel de wereld beslist plastic-tsunami naar arme landen stoppen. Alleen VS doet niet mee

15.000 klimaatbetogers trekken door Brussel

Het is een belangrijk exportproduct van het Westen: de enorme hoeveelheden afval die we uitvoeren naar ontwikkelingslanden. Sinds 1992 voerde China liefst 45 procent van alle plastic afval ter wereld in om het vervolgens te recycleren, maar in 2018 sloot het die deur. En dus verplaatste het probleem zich naar landen als Indonesië, Thailand en Maleisië, in die mate dat sommige dorpen daar intussen zijn herschapen in vuilnisbelten. De lokale bevolking recycleert wat ze kan, maar sommige plastics zijn simpelweg niet te hergebruiken. Gevolg? Het afval – acht miljoen ton plastic per jaar – belandt in de oceanen. Naar schatting honderd miljoen ton plastic drijft op dit moment in de wereldzeeën.

Om die drijvende afvalbergen het hoofd te bieden, zijn zowat alle landen van de wereld – 187 stuks –nu overeengekomen om de export van plastic beter te reglementeren. Dat gebeurt binnen de Conventie van Bazel, een internationale overeenkomst over het transport van gevaarlijk afval van het ene land naar het andere. Een aanvulling op die tekst zegt nu dat vervuild, gemengd of niet-recycleerbaar plastic afval pas geëxporteerd kan worden met toestemming van het ontvangende land. Tot nog toe konden de uitvoerende landen hun afval naar privébedrijven sturen zonder voorafgaande toestemming van de overheden.

Amerikaans verzet

“Al te lang hebben industrielanden zoals de VS en Canada hun plastic en giftig afval geëxporteerd naar Aziatische landen, daarbij bewerend dat het zou worden gerecycleerd”, zegt Sara Brosché, wetenschappelijk adviseur van IPEN. “Maar het grootste deel van het vervuilde afval dat niet kon worden gerecycleerd, werd weggegooid of verbrand, of bevindt zich op de bodem van de oceaan.”

De Verenigde Staten zijn wel bij de weinige landen die zich niet achter de overeenkomst scharen. De Amerikanen deden al niet mee met de Conventie van Bazel, dus mochten ze ook niet meestemmen voor dit amendement. Sowieso verzetten ze zich ertegen, met het argument dat de overeenkomst de handel in plastic afval zou verstoren. De VS is er nochtans wel door gebonden, omdat de afval-invoerende landen het wel ondertekenden.