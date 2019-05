Iran weigert gesprek met Trump

De spanning tussen beide landen laaide de voorbije dagen op. De Amerikaanse regering voerde namelijk economisch en militair de druk op nadat Iran vorige week had bekendgemaakt deels uit het atoomakkoord te willen stappen. Volgens dat akkoord uit 2015 zou Iran zijn atoomprogramma grotendeels staken, in ruil voor het opheffen van sancties tegen het land. Maar vorig jaar trok Trump zijn steun voor het akkoord in. Rohani wil pas spreken met de VS als die zich weer aansluit bij het akkoord en de opgelegde sancties intrekken. Dat lijkt voor Trump echter ondenkbaar. Volgens Washington is er een “acute dreiging” vanuit Iran. Wat die precies inhoudt, is onduidelijk. “Wij hebben informatie die je echt niet wil horen”, aldus Trump. De VS heeft zijn vliegdekschip USS Abraham Lincoln naar de regio gestuurd, net als bommenwerpers en een raketafweersysteem. Rohani riep dan weer de partijen in Iran op om de rangen te sluiten. “De druk die vijanden op ons uitoefenen, is ongekend. Maar ik wanhoop niet en heb goede hoop voor de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat we hier overheen komen – mits we verenigd zijn.” (agg)