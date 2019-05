Ze zweeft boven de massa door de lucht, in traditionele klederdracht, maar voor dit meisje is dat maar slaapverwekkend. Haar zweverigheid is ook maar alsof: ze wordt geruggensteund door een metalen harnas, tijdens een parade in Hongkong. Duizenden inwoners en toeristen stroomden samen op het eiland Cheung Chau voor de parade met zwevende kinderen, gekleed als god­heden.(jvr)