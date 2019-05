Drie hotelgasten vermoord met kruisboog

In een afgelegen pension bij de Beierse stad Passau zijn zaterdag drie lijken aangetroffen. De drie – een man van 53 en twee vrouwen van 30 en 33 – waren doorboord met pijlen. In de gastenkamer trof de politie ook twee kruisbogen aan. Het parket voert een onderzoek.

Momenteel zijn er geen aanwijzingen dat andere personen betrokken zouden zijn. De slachtoffers zijn volgens de politie afkomstig van de deelstaten Nedersaksen en Rijnland-Palts. Ze waren vrijdag gearriveerd in het pension en zouden drie dagen blijven. Andere gasten in het hotel meldden dat ze ’s nachts geen verdachte geluiden gehoord hebben in de kamer van de drie.(cds)