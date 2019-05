Hun leven gegeven om gijzelaars te redden

Met een geheime operatie in het holst van de nacht zijn Franse commando’s erin geslaagd om vier gijzelaars te bevrijden in het West-Afrikaanse land Burkina Faso. Het gaat om twee Fransen, ontvoerd tijdens een safari in buurland Benin een week eerder, en een Amerikaanse en Zuid-Koreaanse vrouw. De risicovolle operatie werd door president Macron zelf bevolen.

Helaas liep ter plaatse niet alles van een leien dakje. De gijzelaars konden dan wel ongedeerd ontkomen, twee Franse elitesoldaten sneuvelden tijdens de missie. Het gaat om Cedric de Pierrepont (32), die door zijn kwaliteiten als schutter al jarenlang een vaste waarde was bij de commando’s, en Alain Bertoncello (28), die al met verschillende medailles gelauwerd werd.

Als eerbetoon voor hun opoffering krijgen de twee special forces morgen een speciale eredienst. Die zal worden bijgewoond door president Macron en op televisie worden uitgezonden. Opmerkelijk: de dienst vindt plaats in Les Invalides. De plek waar Frankrijks meest gereputeerde oorlogshelden een laatste rustplaats kregen. De bekendste is zonder twijfel Napoleon. Op Twitter lichtte de president die opvallende keuze toe. “Ze hebben hun leven gegeven om anderen te bevrijden. Daarom zullen we hulde brengen aan Cédric de Pierrepont en Alain Bertoncello.”

Al Qaeda

De Franse overheid adviseert reizigers al langer om het gebied in het Pendjari-reservaat in Benin te mijden, de plaats waar de twee bevrijde Franse gijzelaars op 1 mei werden ontvoerd. De terreinwagen waarin de twee mannen reden, werd er uitgebrand langs de kant van de weg gevonden. Samen met het lichaam van hun Beninse gids, doorzeefd met kogels.

Op dit moment zijn er 4.500 Franse militairen gelegerd in de Sahel om lokale overheden te helpen in de strijd tegen de jihadistische groeperingen in de regio. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de kidnapping, maar de gijzelnemers zouden van plan zijn geweest om hun slachtoffers over te leveren aan Al Qaeda in Mali. “Onze boodschap aan terroristen is duidelijk: wie Frankrijk of haar inwoners aanvalt, moet weten dat we hen zullen opsporen, vinden en doden”, reageerde defensieminister Florence Parly fors.