Vrouw doodgereden door dronken bestuurder

Een vrouw van 51 is vrijdagmiddag in Anderlecht doodgereden door een dronken autobestuurder in een bestelwagen. Volgens de politiezone Brussel Zuid werd het slachtoffer aangereden toen ze op het zebrapad aan het Verdiplein de weg overstak. De bestuurder, van Poolse nationaliteit werd opgepakt en blies positief,

Louise Vander Meersen liet haar hond uit op het moment van het ongeval. De vrouw werd nog gereanimeerd na het accident, eerst door omstaanders, later door verpleegkundigen. Maar er kon geen hulp meer baten, ze overleed ter plekke.

De hond zou de aanrijding wel overleefd hebben en is ondergebracht in een asiel. Louise Vander Meersen was een alleenstaande die in Anderlecht woonde. Ze werkte in een Brusselse school al oppas.

Het is het tweede dodelijke ongeval met een voetganger in het Brusselse in twee maanden tijd. Begin april nog overleed een vrouw bij een dodelijk ongeval in Koekelberg. Ook zij werd aangereden toen ze op het zebrapad de weg overstak. (cds)