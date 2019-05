89-jarige bewoonster loopt brandwonden op bij woningbrand

Scherpenheuvel-Zichem - Een hevige brand in de Basilieklaan in Scherpenheuvel-Zichem heeft zondagochtend voor schade gezorgd aan drie woningen. Een 89-jarige vrouw liep brandwonden op en moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd.

Het waren buurtbewoners die om 9.30 uur zondagochtend de brand opmerkten en alarm sloegen. Er was brand ontstaan op de slaapkamer van de woning van een 89-jarige alleenstaande vrouw, en die verspreidde zich heel snel.

“De brandweer van Scherpenheuvel en die van Diest waren er snel ter plaatse, en dat was een geluk”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). “De bovenverdieping stond heel snel in lichterlaaie. Door de wind sloeg het vuur ook over naar het dak van een aanpalende woning, en niet veel later naar nog een derde woning. Mocht de brandweer niet zo snel geweest zijn, waren door die felle wind nog veel meer huizen getroffen.”

De 89-jarige dame liep lichte brandwonden op aan haar arm en had ook moeite met ademen door de vele rook die ze had binnengekregen. Ze werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De bewoners van de andere woningen - een vrouw met haar zoon en een koppel met hun zoon - werden geëvacueerd. Zij bleven ongedeerd.

Twee woningen onbewoonbaar

“De woning waar de brand is ontstaan, is boven volledig verwoest en liep ook beneden veel schade op door het bluswater. Van de tweede woning is de dakverdieping ook vernield. Ik vrees dat die beiden voor maanden onbewoonbaar zijn”, zegt Claes.

“De 89-jarige vrouw moet nog even in het ziekenhuis blijven maar kan daarna in een noodwoning van het OCMW terecht als ze dat wil. De moeder en haar zoon van het tweede huis, hebben ervoor gekozen in een leegstaande woning van hun buren te trekken iets verderop”, aldus Claes. Het derde pand liep rookschade op maar blijft bewoonbaar.

Hoe de brand juist kon ontstaan, is nog niet duidelijk. Daar zal een expert de komende dagen uitsluitsel over moeten brengen.