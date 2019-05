Dode en 13 gewonden bij brand in flatgebouw Duitsland

Bij een brand in een appartementsgebouw in Neunkirchen, in het westen van Duitsland, is zondag een persoon om het leven gekomen. Dertien anderen raakten gewond. Drie personen van een gezin worden vermist, maar het is niet duidelijk of zij zich in het gebouw bevonden toen de brand zondagochtend in de kelder uitbrak, zo meldt de politie. Het dodelijke slachtoffer kon nog niet worden geïdentificeerd.

Toen de hulpdiensten ter plaatse arriveerden, waren sommige bewoners al zelf uit het raam gesprongen om aan de vlammen te ontsnappen. De andere bewoners, onder wie ook kinderen, konden door de brandweer worden geëvacueerd. Niemand van hen liep zware verwondingen op.

De brandweer had de grootste moeite om de brand in het gebouw, dat gedeeltelijk van hout is vervaardigd, onder controle te krijgen. Aanpalende woningen werden uit voorzorg geëvacueerd en straten in de buurt afgesloten. Intussen zijn de vlammen bedwongen, maar er moet wel nog uren worden nageblust, aldus een woordvoerder van de politie.

De oorzaak van de brand wordt momenteel onderzocht, maar er wordt uitgegaan van een technisch defect aan een van de was- of droogmachines in de kelder.

Foto: Oliver Dietze/dpa

Foto: Oliver Dietze/dpa