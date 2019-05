Handelsschepen voor kust van emiraten gesaboteerd

Voor de oostkust van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zijn zondag vier commerciële handelsschepen uit verschillende landen gesaboteerd. Dat stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat spreekt over “vijandige operaties tegenover de staat”.

Wat er precies is gebeurd, blijft onduidelijk. Het incident deed zich voor in de buurt van het emiraat Fujairah. Niemand zou gewond zijn geraakt en er zouden ook geen verontreinigende stoffen of brandstof gelekt zijn. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten in een verklaring, meldt het persbureau WAM.

De getroffen schepen zouden uit verschillende landen komen. De omstandigheden van het voorval worden onderzocht, klinkt het.

In de regio zijn de spanningen sterk toegenomen door het conflict tussen Iran en de VS. De Amerikanen breidden inmiddels hun militaire aanwezigheid in de regio uit. Het Pentagon stuurde onlangs het vliegdekschip USS Abraham Lincoln en een oorlogsschip richting Iran, vanwege “dreigende” aanvallen van het land.