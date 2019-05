Bekende indianenchef Raoni komt meelopen in Belgische klimaatmars

De bekende Braziliaanse indianenchef Raoni is zondag vertrokken richting Parijs voor een rondreis van drie weken door Europa. Hij zal er nogmaals waarschuwen voor de ontbossing van het Amazonewoud en heeft ontmoetingen gepland met verschillende staatsleiders, bekende figuren en met paus Franciscus. Ook België staat op het programma. Raoni zal in ons land namelijk deelnemen aan de achttiende klimaatmars.

Het voormalige opperhoofd van het Kayapo-volk verwierf de voorbije decennia internationale bekendheid met zijn strijd voor het behoud van het Amazoneregenwoud. Hij probeert een miljoen euro in te zamelen voor de bescherming van het Xingu-reservaat, de thuisbasis van verschillende inheemse gemeenschappen die bedreigd wordt door bosbouw en de agrovoedingsindustrie.

Raoni Metuktire wordt op zijn reis vergezeld door drie andere indianenchefs uit de Xingu-regio. In Parijs staat een bijeenkomst op het programma met de Franse staatsleider Emmanuel Macron. Daarna trekt het gezelschap naar ons land. Raoni neemt op 17 mei in Brussel deel aan de 18de klimaatmars en zal de menigte bij de start van de mars om 10.30 uur aan Brussel-Centraal toespreken, melden de organisatoren van Youth For Climate. Vervolgens gaat het richting Zwitserland, Luxemburg, Monaco en Italië, waar in het Vaticaan een ontmoeting zal plaatsvinden met de paus.

Meer ontbossing onder Bolsonaro

De fondsen die in Europa worden ingezameld, zullen worden aangewend voor de verbetering van de afbakening van het Xingu-reservaat in het Amazonewoud en voor de aankoop van drones en andere apparatuur waarmee toezicht gehouden kan worden op de activiteiten in het gebied.

De Europese rondreis van Raoni komt er enkele maanden na het aantreden van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, in januari. Die gaf in het verleden al te kennen komaf te willen maken met wat hij noemt het “sjiitische klimaatactivisme”.

Het Amazonewoud is het grootste regenwoud ter wereld en wordt ook wel eens de groene long van onze planeet genoemd. Brazilië telt de grootste oppervlakte van het woud op het Amerikaanse continent, maar de ontbossing in het land, die tussen 2004 en 2012 gestaag daalde, is met de komst van Bolsonaro weer spectaculair gestegen. Volgens de ngo Imazon bedroeg de toename in januari +54 procent in vergelijking met het jaar voordien.