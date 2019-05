Parlementslid sterft na aanval aan Congres in Argentinië

In Argentinië is een parlementslid overleden nadat hij enkele dagen geleden het slachtoffer werd van een aanval. Hector Olivares raakte op 9 mei zwaargewond toen vanuit een geparkeerde wagen aan het Congres, in het centrum van Buenos Aires, op hem werd geschoten. Hij bezweek zondag aan zijn verwondingen, zo meldde de regeringscoalitie Cambiemos. Bij dezelfde aanval was ook al een hoge ambtenaar om het leven gekomen.

De 61-jarige politicus Hector Olivares liep in de buurt van het parlement op straat toen hij door verschillende kogels werd getroffen. Hij werd met schotwonden in de buik met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn medewerker, de 58-jarige Miguel Yadon, was op slag dood.

Zes mensen werden opgepakt in verband met de dubbele moord. Naar verluidt was Yadon het doelwit van de aanval en bevond Olivares zich toevallig in de vuurlinie. Over het motief bestaat nog geen duidelijkheid. De autoriteiten gaan er echter van uit dat het niet om een politieke daad maar om een persoonlijke afrekening gaat.

