Dieumerci Mbokani wil contract voor twee jaar (bij Anderlecht)

Als Anderlecht deze zomer Dieumerci Mbokani wil vastleggen, dan heeft de Congolese spits wel enkele verzoeken. Mbokani is einde contract bij Antwerp en dus transfervrij, maar bij zijn toekomstige ploeg wil hij wel minstens voor twee seizoenen tekenen. Dieu wil ook (flink) meer verdienen dan bij de Great Old waar hij nu circa ongeveer 1 miljoen per jaar opstrijkt.

Mbokani was dit seizoen al goed voor 11 goals en 9 assists, maar wordt in november wel 34 jaar. Bij Anderlecht moeten ze alleszins nog consensus vinden in dit eventuele transferdossier. Mbokani’s huidige ploeg Antwerp lijkt niet te willen meegaan in een strijd om de goalgetter.

