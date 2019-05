We krijgen de hele week zon: donderdag tot 18 graden

Het wordt maandag een droge en overwegend zonnige dag. Met maxima van 10 graden in de Hoge Venen tot 15 of 16 graden in het centrum is het wel nog steeds een paar graden te fris voor de tijd van het jaar. De noordoostenwind waait matig. Vannacht blijft het helder tot lichtbewolkt. We krijgen minima van 0 graden in de Hoge Ardennen tot 6 graden over het westen. De noordoostenwind waait matig, zegt het KMI.

Dinsdag krijgen we veel zon met in de loop van de dag wat mooiweerwolken, die in het oosten van het land wat meer aanwezig zullen zijn. Aan zee blijft het zonnig. De maxima liggen tussen 8 of 9 graden in de Hoge Venen en 15 of lokaal 16 graden in Laag-België. De wind waait matig uit het noordoosten.

Woensdag wordt het zonnig, maar vooral in de namiddag kan er wat bewolking verschijnen. De maxima liggen tussen 10 en 16 graden. De wind waait matig uit het noordoosten. In de namiddag wordt hij in de kuststreek soms vrij krachtig uit noord tot noordoost.

Donderdag verloopt droog en is er veel zon, met in de namiddag enkele stapelwolkjes. De maxima liggen tussen 12 en 18 graden.