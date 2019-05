Chef voetbal Ludo Vandewalle looft Ivan Leko: “Weten dat het gedaan is bij Club Brugge en de spelers nog zo doen lopen”

Plots was hij daar. Hans Van­aken. Wat al bijna een uur met zijn voeten niet was gelukt, lukte plots wel met het hoofd. Club Brugge ontnam meteen minstens tot donderdag KRC Genk de titel van landskampioen van 2019. Het onderstreept alleen maar wat we hier vorige week al schreven: blauw-zwart speelt heus geen slecht seizoen.