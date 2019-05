Club Brugge rekent nu plots op de hulp van… Anderlecht: “Wie weet...”

Sinds Clinton Mata achterin opereert, speelde hij zijn beste matchen voor Club. Gisteren was hij eenvoudigweg fenomenaal en leverde hij ook de assist voor de 3-1 na een mooie rush op rechts. De Angolese Belg gelooft nu nog volop in de titel.

“Zolang iets mogelijk is in het voetbal, moet je erin geloven. Wij hebben nog twee moeilijke matchen tegen Standard en Antwerp, maar we hopen nog”, vertelde hij. “Dit was de belangrijkste match van het seizoen en iedereen was op de afspraak.”

Opvallend: Mata begon zelf over Anderlecht dat... Club nog kam­pioen kan maken. “Paars-wit zit in een positieve spiraal, dus wie weet... Het is nog maar 2,5 punten. Ik denk dat we pas over een week zullen weten wie de nieuwe kam­pioen is.”

LEES OOK. En nu? Dit zijn alle mogelijke scenario’s voor de titelstrijd tussen Genk en Club Brugge