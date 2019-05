Charles Michel ziet tweede termijn als premier zitten

Premier Charles Michel wil zichzelf opvolgen als eerste minister. Voorwaarde is wel dat het gebeurt op basis van een sterk regeerakkoord zonder communautaire ruzies, met een sterke ambitie voor meer jobs en binnen een sterke ploeg. Dat heeft de ontslagnemende premier zondagavond verklaard in het Eén-programma Iedereen Kiest.

Tot nu toe heeft de premier zich nog niet expliciet willen uitspreken over een kandidatuur voor een tweede termijn als premier. Een kleine week geleden noemde hij de vraag naar een kandidatuur nog voorbarig en luidde het dat hij kandidaat-volksvertegenwoordiger was in Waals-Brabant.

In het verkiezingsprogramma van zondagavond gaf Michel aan een tweede termijn te zien zitten, weliswaar op voorwaarde dat het communautaire opnieuw achterwege blijft en dat de ploeg inzet op jobcreatie. “Ik ben iemand die altijd mijn verantwoordelijkheid opneemt”, luidde het.

Op de vraag of hij opnieuw met N-VA in zee wil gaan, moest de premier het antwoord schuldig blijven. “Dat hangt van het project af”, aldus Michel. “Op dit moment in de campagne is het voor mij moeilijk voor te stellen wat de echte prioriteit is van N-VA voor de toekomst”. Hij stelde daarbij dat de N-VA “twee gezichten” heeft, met een pleidooi voor “het communautaire, een meer onafhankelijk Vlaanderen, enzovoort. Mijn project is één van meer hervormingen”.

