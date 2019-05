Antwerp-held Lamkel Zé na doelpunt én woede-uitbarsting: “Tja, als ze me niet kalmeren, bega ik een stommiteit”

Een eindklassering in de top vier is nu zeker voor Antwerp. De derde plaats vasthouden, een finale spelen of KV Mechelen dat veroordeeld wordt: alle wegen leiden naar de Europa League. “Dat zou fantastisch zijn voor ons publiek. Ze verdienen dat”, zei een uitgelaten trainer Laszlo Bölöni. Met dank alweer aan de crazy Kameroener Didier Lamkel Zé.