Vijf gewonden na aardbeving met magnitude van 6,1 in Panama

Producten zijn van de rekken gevallen in een supermarkt in Panama. Foto: AP

In Panama heeft zich nabij de grens met Costa Rica een aardbeving voorgedaan met een magnitude van 6,1. Daarbij zouden minstens vijf mensen gewond zijn geraakt, meldt het Amerikaanse geologische instituut USGS.

De schok deed zich voor op een diepte van 37 kilometer in het westen van het land. Het epicentrum lag op zo’n 5 kilometer van de stad Santa Cruz.

Volgens de civiele bescherming in Panama zijn twee huizen ingestort en raakten twee andere woningen beschadigd. Vijf personen raakten gewond. Een tsunamiwaarschuwing was niet aan de orde. Eerder had het USGS nog gemeld dat de kans op menselijke slachtoffers of schade klein was.

In november 2017 werd Costa Rica getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,5. In hoofdstad San José werden toen verschillende gebouwen verwoest. Twee personen kwamen om door een hartaanval.